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У Полтавській області судили чоловіка за ухилення від мобілізації. Виявилось, що у нього сталась ампутація нижніх кінцівок

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

У Полтавській області чоловік отримав повістку, але ухилився від мобілізації. У цей період (доки він ухилявся від служби), йому ампутували сопи. Це сталось після того, як він відморозив пальці двох стоп, і тепер він не може пересуватися самостійно.

На суді чоловік визнав провину. Він пояснив, що в серпні минулого року він потрапив до лікарні з отруєнням. Там його знайшов дільничий та відвів до ТЦК, де йому вручили повістку. Проте він не зміг прийти туди через погане самопочуття. При цьому він вважав себе непридатним до служби через вади зору, а згодом — стався інцидент, який призвів до ампутації нижніх кінцівок.

"Чоловік також з дитинства має вади серця та зору, через що не проходив строкову військову службу. Під час проходження ним медичної комісії у січні 2024 року у нього були виявлено захворювання, яке потребувало лікування, тому лише у березні 2024 року його визнали придатним до військової служби. Як вбачається з медичних виписок стаціонарного хворого останній 23 лютого 2025 року отримав холодову травму, відморозив пальці обох стоп, внаслідок чого йому була проведена ампутація стоп нижніх кінцівок, тому не може самостійно пересуватися, потребує сторонньої допомоги", - йдеться в матеріалах справи.

Суд визнав чоловіка винним та приговорив до трьох років позбавлення волі. Проте його звільнили від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк 1 рік.

Нагадаємо, раніше на Одещині судили чоловіка за ухилення від мобілізації. При цьому виявилось, що він виховує двох неповнолітніх дітей і має бронювання.