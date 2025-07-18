Фото: прокуратура

У Харкові затримали чоловіка, який брав гроші з військовозобов'язаних. Він продавав їм "тури за кордон"

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

У Харківській області чоловік організував "зелений коридор" для чоловіків призовного віку. Відомо, що злочинний план втечі семи військовозобов’язаних за кордон він розробив ще в лютому цього року.

За даними правоохоронців, "клієнти" мали заплатити 7 тисяч доларів. У ці гроші входила купівля квитків до західної України, подальший підвіз до кордону, пішохідний перехід та обіцяв так звану "зелену дорогу" від прикордонників.

Також за окрему плану в розмірі 1,1 тисячі доларів організатор схеми обіцяв організувати документи про законне перебування за кордоном і проставлення штампів у паспортах.

У день відправлення потяга з Харкова він отримав 48 тисяч доларів від шести чоловіків. Правоохоронці затримали його, коли він намагався перевірити справжність банкнот у банку. Зараз чоловік знаходиться під вартою.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті прикордонники затримали "фейкову" карету швидкої допомоги. У салоні виявились чоловіки з різних регіонів, які сподівались виїхати за кордон.