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19 липня 2025, 09:47

Через негоду на Полтавщині знеструмлено 12 населених пунктів

19 липня 2025, 09:47
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Внаслідок складних погодних умов на території Полтавської та Гадяцької територіальних громад сталося аварійне відключення електропостачання

Про це повідомив в.о. очільника Полтавської ОВА Володимир Когут, передає RegioNews.

За його словами, без світла залишилися 12 населених пунктів. Знеструмлено 81 юридичного та 1186 побутових споживачів.

"За інформацією АТ "Полтаваобленерго", через складні погодні умови сталося аварійне відключення електроенергії в 12 населених пунктах Полтавської та Гадяцької ТГ. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання", — зазначив Когут.

Нагадаємо, через сильні дощі в селі Гринява на Івано-Франківщині затопило частину дороги, що тимчасово перервало транспортне сполучення з трьома селами Білоберізької громади.

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Полтавська область негода відключення світла аварійна бригада електрика
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