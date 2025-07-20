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На Полтавщине осудили мужчину без обеих стоп за уклонение от мобилизации - подробности от прокуратуры
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20 июля 2025, 10:45

На Полтавщине осудили мужчину без обеих стоп за уклонение от мобилизации - подробности от прокуратуры

20 июля 2025, 10:45
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В Гадяче Полтавской области мужчину осудили за уклонение от мобилизации, хотя позже он потерял обе стопы из-за обморожения

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", ссылаясь на приговор Гадячского районного суда Полтавской области, передает RegioNews.

Инцидент получил широкую огласку в соц.сетях, вызвав волну критики и возмущения. Однако Полтавская областная прокуратура уточнила хронологию событий, объясняющую позицию следствия.

Мужчина из села Харьковцы Гадячского района в августе 2024 получил повестку в ТЦК, но не явился на вызов. Во время судебного заседания он признал свою вину, объяснив, что испытывает проблемы со здоровьем - пороки зрения и сердечные болезни. В феврале 2025 года ему ампутировали стопы из-за обморожения, что сделало невозможным самостоятельное передвижение. В семье мужчины - жена после инсульта и двое малолетних детей.

Согласно информации прокуратуры, обвинительный акт был подан в суд еще в ноябре 2024 года – задолго до обморожения. Соответственно, основанием для обвинения стали действия, которые произошли летом 2024 года, когда мужчина, по выводам военно-врачебной комиссии, был пригоден к службе. Сам он полностью признал факт уклонения от мобилизации.

10 июля Гадячский районный суд постановил применить к обвиняемому условное наказание с испытательным сроком на один год без лишения свободы. Такой приговор учел состояние здоровья мужчины и сложные жизненные обстоятельства его семьи.

Таким образом, ситуация, которая, на первый взгляд, казалась абсурдной, имеет четкое хронологическое объяснение: ампутация произошла после вручения подозрения, а обвинения касались невыполнения мобилизационных обязательств еще до потери физической способности служить.

Напомним, в Полтавской области мужчина с ампутированными стопами получил приговор за уклонение от мобилизации.

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