У Полтаві є загиблі через влучання в ТЦК та житловий будинок — Сухопутні війська

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Сьогодні, 3 липня, близько 9:00 російські війська завдали удару по місту Полтава. Внаслідок одного з влучань виникла пожежа в будівлі Полтавського об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки

Про це повідомили Сухопутні війська України, передає RegioNews.

Зазначається, що ще одне влучання сталося поблизу Полтавського обласного ТЦК та СП — там загорівся приватний житловий будинок.

На жаль, внаслідок атаки є загиблі та поранені, зокрема серед цивільного населення.

На місці працюють екстрені служби. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Полтаву масовано атакували російські безпілотники. Один із них влучив у будівлю ТЦК.

Згодом у соцмережах з'явилося відео прильотів по територіальному центру комплектування та соціальної підтримки.