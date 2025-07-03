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03 липня 2025, 09:10

За добу на Сумщині зафіксували понад 80 обстрілів: пошкоджено цивільну інфраструктуру

03 липня 2025, 09:10
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ілюстративне фото: Сумська ОВА
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Протягом минулої доби російські війська здійснили понад 80 обстрілів у 27 населених пунктах в 11 територіальних громадах області

Про це повідомила Сумська ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок російських обстрілів території області загиблих і поранених немає.

Найбільше обстрілів зафіксовано в Сумському, Шосткинському районах. Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ із БпЛА та РСЗВ

У результаті ударів у Сумській громаді пошкоджено вікна в багатоквартирному будинку, скло в автомобілях, нежитлову будівлю.

Повітряного тривога в області тривала 13 годин 35 хвилин.

Нагадаємо, за 2 липня на Донеччині внаслідок обстрілів російських військ загинули шестеро мирних жителів.

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Сумська область обстріли війна БПЛА РСЗВ Град авіабомба російська армія пошкодження
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