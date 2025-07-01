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01 липня 2025, 19:19

Понад 200 тис. грн: киянина судитимуть за серію квартирних крадіжок на Полтавщині

01 липня 2025, 19:19
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фото: ілюстративне
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У Кременчуці завершено розслідування справи щодо 42-річного мешканця Києва, який підозрюється у серії квартирних крадіжок

Про це повідомляє "Кременчуцький Телеграф", передає RegioNews.

За даними Кременчуцької окружної прокуратури, обвинувальний акт уже направлено до суду для розгляду.

Згідно зі слідчими матеріалами, чоловік упродовж трьох місяців - з квітня по червень 2025 року - тимчасово проживав у Кременчуці та за цей час обікрав щонайменше шість квартир місцевих жителів. Загальна сума завданих збитків становить понад 200 тисяч гривень. Окрім цього, підозрюваному інкримінують також викрадення документів, що кваліфікується за частиною 1 статті 357 Кримінального кодексу України.

Чоловіка затримали та взяли під варту за рішенням суду. Наразі справу розглядатимуть у судовому порядку.

Нагадаємо, на Полтавщині чоловіка на смерть збив тепловоз.

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злочин розслідування безпека крадіжка викрадення Кременчук квартирні крадії документи
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