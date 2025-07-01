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01 июля 2025, 19:19

Более 200 тыс. грн: киевлянина будут судить за серию квартирных краж в Полтавской области

01 июля 2025, 19:19
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фото: иллюстративное
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В Кременчуге завершено расследование дела в отношении 42-летнего жителя Киева, подозреваемого в серии квартирных краж

Об этом сообщает "Кременчугский Телеграф", передает RegioNews.

По данным Кременчугской окружной прокуратуры, обвинительный акт уже направлен в суд для рассмотрения.

Согласно следственным материалам, мужчина в течение трех месяцев - с апреля по июнь 2025 года - временно проживал в Кременчуге и за это время обокрал по меньшей мере шесть квартир местных жителей. Общая сумма нанесенного ущерба составляет более 200 тысяч гривен. Кроме этого, подозреваемому инкриминируется также похищение документов, квалифицируемое по части 1 статьи 357 Уголовного кодекса Украины.

Мужчину задержали и заключили под стражу по решению суда. Дело будет рассматриваться в судебном порядке.

Напомним, на Полтавщине мужчину насмерть сбил тепловоз.

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