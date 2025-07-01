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01 липня 2025, 15:22

У Дніпрі батьків підлітків, що гуляли під час комендантської години, притягнули до відповідальності

01 липня 2025, 15:22
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фото: ілюстративне
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У Дніпрі поліція склала протоколи на батьків двох підлітків, які порушили комендантську годину, перебуваючи на вулиці в нічний час

Про це повідомляє Патрульна поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Перший випадок стався 30 червня опівночі на вулиці Краснопільській. Патрульні помітили 14-річного хлопця і поцікавилися причиною його перебування надворі в таку пізню годину. Юнак розповів, що гуляв із друзями у торговельному центрі і саме повертався додому. Інспектори вирішили супроводити його додому та поспілкувалися з матір'ю підлітка. На жінку склали адміністративний протокол за статтею 184 КУпАП - невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей.

Наступного дня, 1 липня, поліцейські отримали виклик про виявлення на вулиці 13-річної дівчинки. Жінка, яка звернулася до правоохоронців, повідомила, що дитина попросила грошей, щоб дістатися додому. Під час спілкування з патрульними дівчинка розповіла, що намагалась додзвонитися до батьків, але вони не відповідали. Правоохоронці повернули дитину матері і на неї також склали протокол за невиконання батьківських обов'язків.

Правоохоронці нагадують батькам про важливість контролю за дозвіллям дітей. Вони закликають дбати про безпеку підлітків та не допускати ситуацій, які можуть призвести до порушень або небезпеки для життя і здоров'я.

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