фото: Телеграм/Реальний Київ

У Києві правоохоронці викрили чоловіка, який організовував незаконний виїзд за кордон для ухилення від мобілізації

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

За даними слідства, зловмисник пропонував військовозобов'язаним платні "послуги" з перетину кордону або отримання фіктивного звільнення від служби.

Серед схем, які він просував, були два основні варіанти: за 14 тисяч доларів США він обіцяв організувати втечу до Молдови, а за 20 тисяч - оформлення "звільнення" від військової служби за медичними показами. Кожну операцію супроводжували фальшиві документи та інструкції з перетину державного кордону в обхід офіційних пунктів пропуску.

фото: Телеграм/Реальний Київ

Як встановили поліцейські, фігурант вже має кримінальне минуле за аналогічні правопорушення. Наразі одна зі справ за фактами його попередньої діяльності перебуває на розгляді в суді. Незважаючи на це, чоловік продовжив злочинну практику.

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років згідно з чинним законодавством. Слідчі дії тривають.

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