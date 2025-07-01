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01 липня 2025, 14:16

Киянина підозрюють в організації незаконного виїзду призовників до Молдови за $14 тис.

01 липня 2025, 14:16
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фото: Телеграм/Реальний Київ
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У Києві правоохоронці викрили чоловіка, який організовував незаконний виїзд за кордон для ухилення від мобілізації

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

За даними слідства, зловмисник пропонував військовозобов'язаним платні "послуги" з перетину кордону або отримання фіктивного звільнення від служби.

Серед схем, які він просував, були два основні варіанти: за 14 тисяч доларів США він обіцяв організувати втечу до Молдови, а за 20 тисяч - оформлення "звільнення" від військової служби за медичними показами. Кожну операцію супроводжували фальшиві документи та інструкції з перетину державного кордону в обхід офіційних пунктів пропуску.

фото: Телеграм/Реальний Київ

Як встановили поліцейські, фігурант вже має кримінальне минуле за аналогічні правопорушення. Наразі одна зі справ за фактами його попередньої діяльності перебуває на розгляді в суді. Незважаючи на це, чоловік продовжив злочинну практику.

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років згідно з чинним законодавством. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, подорож до ЄС за 15 тисяч доларів: двоє киян організували "бізнес на ухилянтах".

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Київ Держприкордонслужба виїзд за кордон корупційна схема ухилення від мобілізації документи
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