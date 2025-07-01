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01 июля 2025, 18:54

На Полтавщине мужчину насмерть сбил тепловоз

01 июля 2025, 18:54
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Фото: Нацполиция
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В Полтавской области мужчина умер в результате наезда тепловоза. Медики пытались спасти его жизнь

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

Трагедия произошла 30 июня около 18:45 вблизи ул. Свиштовской в Кременчуге. Мужчина получил травмы в результате наезда тепловоза. Его госпитализировали, однако, к сожалению, спасти его жизнь не удалось. Известно, что ему было 85 лет.

Правоохранители призывают граждан быть осторожными у железной дороги. В частности, не спешить перебегать перед поездом и пересекать колеи исключительно в разрешенных местах.

Напомним, ранее в Винницкой области произошел инцидент с подростком на железной дороге. 13-летнего подростка на крыше поезда ударило током. После удара он был на земле между путями. В тяжелом состоянии его госпитализировали.

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железная дорога трагедия Полтавская область
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