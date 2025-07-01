На Буковині під колесами локомотива загинув чоловік
Трагічна аварія трапилася 29 червня на залізничній колії "Великий Кучурів – Глибока" у Чернівецькому районі. Потерпілий помер на місці ДТП
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Чернівецькій області, передає RegioNews.
За попередніми даними, 31-річний машиніст локомотива наїхав на 40-річного жителя селища Глибока.
"Внаслідок наїзду чоловік загинув на місці події. Тіло буковинця направлено на судово-медичну експертизу", — йдеться в повідомленні.
Наразі триває слідство.
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