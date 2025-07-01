У Києві викрили фальшивомонетників, які друкували долари та гривні

фото: Бюро економічної безпеки

Зловмисники займалися виготовленням і збутом підроблених грошових знаків, зокрема банкнот номіналом 100 доларів США та 500 гривень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

Для прикриття зловмисники орендували будинок у Київській області. Там розмістили спеціальне обладнання для виготовлення фальшивих банкнот.

Для конспірації фальшивомонетники використовували підставних осіб, змінювали транспортні засоби та засоби зв’язку, а фінансові операції здійснювали через підставні реквізити.

Під час обшуків правоохоронці вилучили обладнання для виготовлення фальшивих банкнот, комплектуючі матеріали, спеціальні фарби й папір, готові підроблені купюри (100 доларів США та 500 гривень), комп’ютерну техніку та мобільні телефони та 3 автомобілі.

Нагадаємо, на Київщині судитимуть ділка, який продавав підроблені гривні та долари.