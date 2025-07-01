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Полиция Полтавщины начала расследование мошенничества, в результате которого 41-летняя жительница Горишних Плавнов потеряла более 95 тысяч гривен

Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Полтавской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел после того, как женщина разместила объявление о продаже вещей на одной из онлайн-платформ. Злоумышленник направил ей поддельную ссылку, выдавая себя за работника банка, и таким образом получил доступ к ее банковскому счету.

30 июня потерпевшая обратилась к правоохранителям. Она рассказала, что после публикации объявления в Viber ей поступило сообщение со ссылкой якобы от банка. После перехода по этой ссылке страница перестала загружаться. Впоследствии в Telegram женщине позвонил мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности финансового учреждения.

Мужчина сообщил о возможной попытке мошеннического вмешательства и убедил потерпевшую нажать кнопку считывания отпечатка пальца на телефоне. После этого устройство начало тормозить, а впоследствии и вовсе выключилось. В отделении банка женщина узнала, что с ее счета было совершено пять несанкционированных транзакций на сумму около 95,5 тысячи гривен.

По факту мошенничества полиция открыла уголовное производство и начала досудебное расследование.

Напомним, в Полтавской области зафиксировали землетрясение магнитудой 3,1 балла.