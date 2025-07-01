У Полтаві та області очікуються сильні пориви вітру

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Сьогодні, 1 липня, у Полтавській області та місті Полтава очікуються пориви вітру силою 15-20 м/с. Рівень небезпечності — І (жовтий)

Про це повідомив Полтавський обласний центр з гідрометеорології, передає RegioNews.

Метеорологи радять бути обережними, уникати перебування на відкритих просторах та кріпити легкі предмети, щоб уникнути травм і пошкоджень.

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода 1 липня.

Раніше синоптик Віталій Постригань попереджав, що літо 2025 року очікується посушливим і з підвищеними температурними показниками.