В Полтаве и области ожидаются сильные порывы ветра
Сегодня, 1 июля, в Полтавской области и городе Полтава ожидаются порывы ветра силой 15-20 м/с. Уровень опасности — I (желтый)
Об этом сообщил Полтавский областной центр гидрометеорологии, передает RegioNews.
Метеорологи советуют быть осторожными, избегать пребывания на открытых просторах и крепить легкие предметы чтобы избежание травм и повреждений.
Напомним, синоптикиня Наталья Диденко рассказала, какой будет погода 1 июля.
Ранее синоптик Виталий Постригань предупреждал, что лето 2025 ожидается засушливым и с повышенными температурными показателями.
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