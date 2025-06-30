Житель Полтави встановив унікальний рекорд
Полтавець за день підтягнувся понад 2 тисячі разів
Про це повідомив Телеграм-канал Фонтанзамільйон Полтава, передає RegioNews.
Житель Полтави Денис виконав 2331 вихід на дві руки на турніку протягом 24 годин і встановив світовий рекорд.
За словами очільниці Національного реєстру рекордів Лани Вєтрової, це новий світовий рекорд.
Нагадаємо, у Миргороді Полтавської області встановили рекорд з приготування 70 страв зі свинини.
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