На Полтавщині СБУ викрила посадовців "Укргазвидобування": вкрали 100 тонн пального

У межах досудового розслідування 26 особам повідомлено про підозру

У межах досудового розслідування 26 особам повідомлено про підозру

Фото: з відкритих джерел

На Полтавщині Служба безпеки України задокументувала розкрадання майже 100 тонн паливно-мастильних матеріалів посадовцями одного з підрозділів АТ "Укргазвидобування". За ринковою вартістю, це складає близько 3 млн грн.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Протягом двох років організатори привласнювали дизельне пальне, яке виділялося для технологічного транспорту і спеціальної техніки. Для офіційної звітності зловмисники формували завідомо неправдиві офіційні документи", - повідомили оперативники.

Співробітники спецслужби задокументували, що учасники групи привласнили майже 100 тонн дизельного пального, ринковою вартістю приблизно 3 млн грн. Прямі збитки АТ "Укргазвидобування" становлять - понад 830 тис. грн. Продукцію зловмисники реалізовували за готівку.

У межах досудового розслідування 26 особам, у тому числі діючим і колишнім працівникам структурного підрозділу АТ "Укргазвидобування", повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжких кримінальних правопорушень.

Частина підозрюваних визнала свою провину і добровільно відшкодувала збитки АТ "Укргазвидобування".

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