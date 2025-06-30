фото: Бюро экономической безопасности

Будут судить должностницу Полтавского городского совета за организацию закупки по завышенным ценам

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Правоохранители установили, что уполномоченное лицо по публичным закупкам в июле прошлого года согласовало договор о закупке спецтехники стоимостью более 9 млн грн.

"Должностное лицо в интересах поставщика, частного предприятия, нарушило требования действующего законодательства при формировании ожидаемой стоимости и определении победителя тендера", - говорится в сообщении.

По результатам судебных товароведческой и экономической экспертиз переплата ущерба бюджету составляет более 2,7 млн грн.

Уполномоченному лицу доложено о подозрении. Материалы уголовного производства направлены в суд. Процессуальное руководство – прокуроры Полтавской областной прокуратуры.

Напомним, в Полтавской области СБУ разоблачила чиновников "Укргаздобычи": украли 100 тонн горючего.