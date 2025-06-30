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30 июня 2025, 17:51

В Полтаве будут судить чиновницу городского совета, которая провернула аферу с закупкой техники

30 июня 2025, 17:51
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фото: Бюро экономической безопасности
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Будут судить должностницу Полтавского городского совета за организацию закупки по завышенным ценам

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Правоохранители установили, что уполномоченное лицо по публичным закупкам в июле прошлого года согласовало договор о закупке спецтехники стоимостью более 9 млн грн.

"Должностное лицо в интересах поставщика, частного предприятия, нарушило требования действующего законодательства при формировании ожидаемой стоимости и определении победителя тендера", - говорится в сообщении.

По результатам судебных товароведческой и экономической экспертиз переплата ущерба бюджету составляет более 2,7 млн грн.

Уполномоченному лицу доложено о подозрении. Материалы уголовного производства направлены в суд. Процессуальное руководство – прокуроры Полтавской областной прокуратуры.

Напомним, в Полтавской области СБУ разоблачила чиновников "Укргаздобычи": украли 100 тонн горючего.

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