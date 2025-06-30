Житель Полтавы установил уникальный рекорд
Полтавец за день подтянулся более 2 тысяч раз
Об этом сообщил Телеграмм-канал Фонтанзамиллион Полтава, передает RegioNews.
Житель Полтавы Денис выполнил 2331 выход на две руки на турнике в течение 24 часов и установил мировой рекорд.
По словам главы Национального реестра рекордов Ланы Ветровой, это новый мировой рекорд.
Напомним, в Миргороде Полтавской области установили рекорд по приготовлению 70 блюд из свинины.
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