На Полтавщине 11-летний мальчик чудом выжил после падения в 15-метровый колодец
В селе Погребы Кременчугского района Полтавской области произошло чрезвычайное событие — 11-летний мальчик упал в глубокий колодец на территории частного дома. Благодаря оперативным и профессиональным действиям спасателей ребенка удалось спасти
Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Полтавской области, передает RegioNews.
Отмечается, что один из чрезвычайников, используя специальную треногу, спустился на дно 15-метрового колодца. Там он обнаружил мальчика, находившегося по пояс в холодной воде.
Спасатель надел ребенка в защитную одежду для обогрева и помог подняться вверх. Мальчика сразу передали медикам.
ГСЧС призывает родителей внимательно следить за детьми и позаботиться о безопасном состоянии колодцев и других потенциально опасных объектов на приусадебных участках.
Напомним, недавно на Сумщине ребенок упал в глубокий колодец. Спасателям удалось спасти мальчика.