На Полтавщине 11-летний мальчик чудом выжил после падения в 15-метровый колодец

фото: ГСЧС Полтавщины

В селе Погребы Кременчугского района Полтавской области произошло чрезвычайное событие — 11-летний мальчик упал в глубокий колодец на территории частного дома. Благодаря оперативным и профессиональным действиям спасателей ребенка удалось спасти

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Полтавской области, передает RegioNews.

Отмечается, что один из чрезвычайников, используя специальную треногу, спустился на дно 15-метрового колодца. Там он обнаружил мальчика, находившегося по пояс в холодной воде.

Спасатель надел ребенка в защитную одежду для обогрева и помог подняться вверх. Мальчика сразу передали медикам.

ГСЧС призывает родителей внимательно следить за детьми и позаботиться о безопасном состоянии колодцев и других потенциально опасных объектов на приусадебных участках.

Напомним, недавно на Сумщине ребенок упал в глубокий колодец. Спасателям удалось спасти мальчика.