На Полтавщине 22-летнего полицейского убило электрическим током
Трагический несчастный случай произошел 22 июня в селе Корниенко Миргородского района. Правоохранитель получил смертельное поражение электрическим током
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Полтавской области, передает RegioNews.
Предварительно, около 14:00 во время выполнения бытовых ремонтных работ 22-летний полицейский получил поражение электрическим током.
"Медики провели реанимационные мероприятия, но, к сожалению, спасти мужчину не удалось. Он скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.
Напомним, в селе Гута-Межигорская на Киевщине мужчину убило электрическим током во время рыбалки.
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