На Полтавщине 22-летнего полицейского убило электрическим током

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Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Полтавской области, передает RegioNews.

Предварительно, около 14:00 во время выполнения бытовых ремонтных работ 22-летний полицейский получил поражение электрическим током.

"Медики провели реанимационные мероприятия, но, к сожалению, спасти мужчину не удалось. Он скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.