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21 июня 2025, 11:07

На Полтавщине после ночной атаки обнаружены кассетные боеприпасы

21 июня 2025, 11:07
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фото: Национальная полиция
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Правоохранители Полтавщины предостерегают жителей Кременчугского района: после ночной комбинированной атаки на территории района обнаружены кассетные элементы боеприпасов. Такие взрывоопасные предметы представляют смертельную угрозу жизни и здоровью человека

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что касетные элементы могут иметь вид металлических сфер диаметром около 10 см. Из-за своей формы они нередко напоминают игрушки или шары, что делает их особенно опасными для детей.

Полиция отмечает, запрещено прикасаться к подозрительным предметам, пытаться их перемещать, переносить или приближаться к ним.

В случае обнаружения таких предметов следует немедленно сообщить полиции по номеру 102 или позвонить в Службу спасения по номеру 101.

Напомним, ночью, 21 июня, российские войска совершили очередную массированную комбинированную атаку на Полтавщину. В Кременчугском районе зафиксированы прямые попадания и падения обломков на объектах энергетической инфраструктуры, ранен человек.

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