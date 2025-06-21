фото: Национальная полиция

Правоохранители Полтавщины предостерегают жителей Кременчугского района: после ночной комбинированной атаки на территории района обнаружены кассетные элементы боеприпасов. Такие взрывоопасные предметы представляют смертельную угрозу жизни и здоровью человека

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что касетные элементы могут иметь вид металлических сфер диаметром около 10 см. Из-за своей формы они нередко напоминают игрушки или шары, что делает их особенно опасными для детей.

Полиция отмечает, запрещено прикасаться к подозрительным предметам, пытаться их перемещать, переносить или приближаться к ним.

В случае обнаружения таких предметов следует немедленно сообщить полиции по номеру 102 или позвонить в Службу спасения по номеру 101.

Напомним, ночью, 21 июня, российские войска совершили очередную массированную комбинированную атаку на Полтавщину. В Кременчугском районе зафиксированы прямые попадания и падения обломков на объектах энергетической инфраструктуры, ранен человек.