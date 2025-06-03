У Полтавській області уламки ворожих дронів пошкодили комунальне підприємство
На Полтавщині у ніч на 3 червня внаслідок падіння уламків російських безпілотників було пошкоджене недіюче комунальне підприємство
Про це голова Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут повідомив у Телеграмі, передає RegioNews.
"Вночі ворог вчергове атакував Україну. На Полтавщині працювала ППО. Унаслідок падіння уламків ворожих БпЛА у Полтавському районі пошкоджено приміщення недіючого комунального підприємства", - йдеться у повідомленні.
За його словами, виникла пожежа, яку оперативно ліквідували підрозділи ДСНС.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, на Полтавщині внаслідок вибуху гранати в авто загинув військовослужбовець.
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