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Появилась информация, что Сергея Олейникова и его заместителя поймали на взятке. Речь идет о сумме около 3 миллионов гривен.

Об этом сообщает издание "Полтавщина" со ссылкой на собственные источники, передает RegioNews.

По данным журналистов, директор Департамента экологии и природных ресурсов ОВА Сергей Олейников был задержан во время получения взятки. Понятно, что момент передачи средств зафиксировала оперативная видеокамера. Примерно государственные экологи требовали до трех миллионов гривен. Посредник принес первый "транш" – почти миллион гривен.

Правоохранители сообщили о подозрении обоим фигурантам. Сейчас ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей уже передано в суд.

Справка. Сергей Олейников стал директором департамента Полтавской ОВО был назначен в апреле 2023 года. До 2023 г. он возглавлял Департамент коммунальной собственности, земельных, имущественных отношений, экологии и природных ресурсов Луганской областной государственной администрации.