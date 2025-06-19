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19 июня 2025, 13:05

В Полтавской области из-за повышенной вероятности воздушных ударов запретили массовые мероприятия

19 июня 2025, 13:05
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Запрет будет действовать до 24 июня

Об этом сообщил депутат Полтавского городского совета, начальник инспекции по контролю за благоустройством Максим Малько, передает RegioNews.

"Информирую, что мероприятие, запланированное на воскресенье, 22 июня (Крутой Берег, Школа №35, 10:00), переносится предварительно на 28 июня", - написал он.

Причина – соответствующее решение Совета обороны Полтавской области, введенное в действие распоряжением начальника ОВА, о запрете проведения массовых мероприятий в период с 18.06.2025 по 24.06.2025.

Такое решение принято в связи с повышенной вероятностью воздушных ударов по объектам Полтавы и района.

Напомним, в Полтавской области обломки вражеского беспилотника повредили линию электропередач.

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