На Полтавщині затримали постачальника наркотиків: торгував по всій області
На Полтавщині затримали чоловіка, який продавав наркотичні речовини. Тепер йому загрожує ув'язнення
Про це повідомляє поліція Полтавщини, передає RegioNews.
Поліція викрила 46-річного жителя Кременчука, який продавав наркотики на території області. Під час обшуків у чоловіка знайшли близько трьох кілограмів розфасованої речовини, зокрема понад сотню згортків.
Відомо, що чоловік був постачальником наркотичних засобів. Тепер йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, раніше на Кіровоградщині затримали жінку з 350 зіп-пакетами метамфетаміну. За цінами "чорного ринку" це приблизно 144 тисячі гривень.
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