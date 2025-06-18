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На Полтавщині затримали чоловіка, який продавав наркотичні речовини. Тепер йому загрожує ув'язнення

Про це повідомляє поліція Полтавщини, передає RegioNews.

Поліція викрила 46-річного жителя Кременчука, який продавав наркотики на території області. Під час обшуків у чоловіка знайшли близько трьох кілограмів розфасованої речовини, зокрема понад сотню згортків.

Відомо, що чоловік був постачальником наркотичних засобів. Тепер йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Кіровоградщині затримали жінку з 350 зіп-пакетами метамфетаміну. За цінами "чорного ринку" це приблизно 144 тисячі гривень.