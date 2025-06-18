14:49  18 червня
Київ потрапив до рейтингу найгірших міст для життя
12:54  18 червня
У Тернополі неповнолітній викрав авто і в'їхав у стовп
08:15  18 червня
На Сумщині дитина впала в колодязь
UA | RU
UA | RU
18 червня 2025, 18:59

На Полтавщині затримали постачальника наркотиків: торгував по всій області

18 червня 2025, 18:59
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

На Полтавщині затримали чоловіка, який продавав наркотичні речовини. Тепер йому загрожує ув'язнення

Про це повідомляє поліція Полтавщини, передає RegioNews.

Поліція викрила 46-річного жителя Кременчука, який продавав наркотики на території області. Під час обшуків у чоловіка знайшли близько трьох кілограмів розфасованої речовини, зокрема понад сотню згортків.

Відомо, що чоловік був постачальником наркотичних засобів. Тепер йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Кіровоградщині затримали жінку з 350 зіп-пакетами метамфетаміну. За цінами "чорного ринку" це приблизно 144 тисячі гривень.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
наркотики поліція Полтавська область
У Києві 19-річний хлопець "піймався" на роботі на магазин наркотиків
18 червня 2025, 17:43
На Дніпропетровщині поліцейські затримали місцевого мешканця за збут амфетаміну
17 червня 2025, 18:32
Судитимуть ще раз: на Рівненщині чоловік викрав речі й зберігав наркотики
17 червня 2025, 16:23
Всі новини »
18 червня 2025
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Чому традиційні чутки про зміну прем’єра саме зараз можуть бути цілком реальними
17 червня 2025
Скандал навколо Сердючки. Що робити із Данилком і його "Дольче габбаною"
Такі проблеми рано чи пізно мали вилізти назовні, і число їхнє після війни тільки зростатиме
13 червня 2025
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Країна-окупант може лише потішити пошарпане самолюбство шовіністичної частини суспільства
11 червня 2025
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Українська армія зірвала підступні плани російських окупантів, які "не помічали" представники імпотентного МАГАТЕ
Народний депутат Олесь Довгий написав заяву на складання депутатських повноважень
18 червня 2025, 19:35
У Кривому Розі спалахнула масштабна пожежа: що відомо
18 червня 2025, 19:05
СБУ затримала військового, який виявився агентом РФ
18 червня 2025, 18:39
21-річному мешканцю Дніпропетровщини повідомили про підозру у викраденні транспорту
18 червня 2025, 18:27
У Дніпрі затримали чоловіка за спробу крадіжки з приватного будинку
18 червня 2025, 18:08
Австралія ввела санкції проти 60 танкерів рф, - Єрмак
18 червня 2025, 17:53
У Києві 19-річний хлопець "піймався" на роботі на магазин наркотиків
18 червня 2025, 17:43
Затримали п’ятьох диверсантів рф, які підпалювали авто ЗСУ та готували теракти на Укрзалізниці
18 червня 2025, 17:30
На Дніпропетровщині під час нересту затримали чоловіка з багажником, повним раків
18 червня 2025, 17:05
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Скандал навколо Сердючки. Що робити із Данилком і його "Дольче габбаною"
Всі публікації »
Остап Дроздов
Анна Гін
Вадим Денисенко
Всі блоги »