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18 червня 2025, 17:43

У Києві 19-річний хлопець "піймався" на роботі на магазин наркотиків

18 червня 2025, 17:43
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Фото: Нацполіція
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У Києві оголосили про підозру 19-річному хлопцю. Виявилось, що він влаштувався на роботу в магазин наркотиків

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

У столиці правоохоронці викрили 19-річного жителя Лісового масиву. Хлопець працював на інтернет-магазин, який продає наркотики. Поліція затримала його біля багатоповерхівки за місцем проживання. При собі він мав закладки з наркотичними речовинами.

У квартирі хлопця знайшли канабіс, мефедрон, амфетамін, Альфа-PVP та пігулки екстазі. Зловмиснику повідомили про підозру. Тепер йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше трьох ув'язнених судили за продаж наркотиків у Полтавському СІЗО. Відомо, що заборонені речовини ховали в еклерах та навіть у туалетному папері.

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