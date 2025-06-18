Фото: Нацполиция

В Полтавской области задержали мужчину, который продавал наркотические вещества. Теперь ему грозит заключение

Об этом сообщает полиция Полтавщины, передает RegioNews.

Полиция разоблачила 46-летнего жителя Кременчуга, продававшего наркотики на территории области. Во время обысков у мужчины нашли около трех килограммов расфасованного вещества, в том числе более сотни свертков.

Известно, что мужчина являлся поставщиком наркотических средств. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Кировоградской области задержали женщину с 350 зип-пакетами метамфетамина. По ценам "черного рынка" это примерно 144 тысяч гривен.