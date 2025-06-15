Массированная атака на Полтавщину: спасатели показали последствия обстрелов

фото: ГСЧС Украины в Полтавской области

В воскресенье ночью, 15 июня, РФ совершила на Полтавщину массированную комбинированную атаку с применением ракет и беспилотных летательных аппаратов. Основным направлением удара стал Кременчуг

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины.

Из-за вражеских ударов на территории Кременчугской общины были зафиксированы попадания по объектам энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры.

"В результате взрывов и падения обломков возникли пожары, которые локализованы. Подразделения ГСЧС продолжают работы по ликвидации последствий обстрелов", — говорится в сообщении.

Кроме того, в области зафиксированы повреждения жилых домов и транспортных средств. По уточненным данным, люди не пострадали.