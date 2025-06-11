На Полтавщине мужчину убило электротоком
Трагический случай произошел во вторник, 10 июня, на одном из предприятий в Кременчуге
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Полтавской области.
По данным следствия, местного жителя 1957 года поразило током на предприятии в Крюковском районе города.
"К сожалению, спасти ему жизнь не удалось", - говорится в сообщении.
Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.
Напомним, 24 мая в Полтавской области 20-летний юноша погиб во время рыбалки от удара током.
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