Фото: Нацполиция

В Полтавской области аферисты украли у женщины более 250 тысяч гривен. Хотя начиналось все с того, что она нашла объявление о работе

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

Жительницу Миргородского района аферисты обманули под предлогом "работы онлайн". Женщина нашла в интернете объявление о заработке в одном из Telegram-каналов. По поручению "работодателя" должно было выполнять задачи по бронированию разнообразных поездок на отдых.

Поначалу женщина даже получала некоторые денежные средства. Однако впоследствии ему предложили дополнительную прибыль при условии личных взносов. Женщина вложила в это 250 тысяч гривен, после чего аферисты перестали выходить с ней на связь.

Напомним, ранее в Тернопольской области женщина стала жертвой подобной аферы. Ей предложили работу в интернете и убедили внести "страховой взнос". В результате она потеряла 40 тысяч гривен.