12:55  02 червня
У Рівному жінка на ходунках з’їхала у водойму: вона загинула
11:11  02 червня
У Києві під час руху загорілась маршрутка: моторошні кадри
09:39  02 червня
В Україні 2 червня – мінлива хмарність, місцями дощі та грози
UA | RU
UA | RU
02 червня 2025, 11:42

Шахраї ошукали жительку Тернополя на 40 тисяч гривень, обіцяючи роботу в інтернеті

02 червня 2025, 11:42
Читайте также на русском языке
фото: freepik.com
Читайте также
на русском языке

До співробітників поліції звернулася жителька Тернополя, яка стала жертвою аферистів, повіривши у пропозицію про онлайн-заробіток

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

За словами потерпілої, упродовж кількох днів вона спілкувалася з невідомим, який представився працівником туристичної агенції. Їй запропонували заробіток через онлайн-платформу, на якій потрібно було виконувати прості завдання: переглядати рекламу, заповнювати анкети та проходити тести.

Зловмисник запевнив, що для отримання винагороди необхідно сплатити "страховий внесок". Довірившись аферистам, тернополянка переказала на банківські рахунки 40 тисяч гривень.

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження відповідно до ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, через бажання заробити в інтернеті жителька Тернопільської області втратила майже 100 тисяч гривень.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Тернопіль Тернопільська область шахрайство шахраї
У Тернополі водій розбив автомобіль та залишив його посеред тротуару
01 червня 2025, 13:16
У Тернополі водій Peugeot наїхав на велосипедиста
29 травня 2025, 10:58
У Тернополі судитимуть за хуліганство громадянина Молдови
29 травня 2025, 10:48
Всі новини »
02 червня 2025
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Можливо, у майбутньому в підручниках історії буде записано, що СБУ операцією "Павутина" унеможливила Третю світову війну
30 травня 2025
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Президент США продовжує чекати від президента Росії адекватності. Чи дочекається?
27 травня 2025
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Володимир Путін більш ніж показово продемонстрував, чи хоче він перемир’я. Слово за Трампом. Чи Конгресом
23 травня 2025
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Історія одного із найодіозніших українських персонажів закінчилася несподівано, але водночас і очікувано
Заступник керівника Полтавського тролейбусного депо попався на "відкаті"
02 червня 2025, 14:58
Подарували на день народження: нетверезий киянин гуляв містом із боєприпасами
02 червня 2025, 14:27
На Житомирщині чоловік "задув" газом прикордонника, намагаючись втекти до Білорусі
02 червня 2025, 14:05
Ранковий обстріл Сум: поранено двох жінок, пошкоджені промислові об'єкти та житло
02 червня 2025, 13:50
На Тернопільщині 70-річний чоловік загинув після падіння з велосипеда
02 червня 2025, 13:32
Спецоперація СБУ в тилу РФ: усі подробиці від Малюка
02 червня 2025, 13:17
На Тернопільщині у комендантську годину поліцейські зупинили водійку Citroёn з підробленими документами
02 червня 2025, 13:04
У Рівному жінка на ходунках з’їхала у водойму: вона загинула
02 червня 2025, 12:55
Ще один нардеп покинув фракцію "Слуга народу"
02 червня 2025, 12:51
У Луцьку в ДТП загинуло подружжя: травмовано двоє дітей
02 червня 2025, 12:33
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Всі публікації »
Максим Жорін
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »