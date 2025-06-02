Шахраї ошукали жительку Тернополя на 40 тисяч гривень, обіцяючи роботу в інтернеті

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До співробітників поліції звернулася жителька Тернополя, яка стала жертвою аферистів, повіривши у пропозицію про онлайн-заробіток

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

За словами потерпілої, упродовж кількох днів вона спілкувалася з невідомим, який представився працівником туристичної агенції. Їй запропонували заробіток через онлайн-платформу, на якій потрібно було виконувати прості завдання: переглядати рекламу, заповнювати анкети та проходити тести.

Зловмисник запевнив, що для отримання винагороди необхідно сплатити "страховий внесок". Довірившись аферистам, тернополянка переказала на банківські рахунки 40 тисяч гривень.

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження відповідно до ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, через бажання заробити в інтернеті жителька Тернопільської області втратила майже 100 тисяч гривень.