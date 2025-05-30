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30 травня 2025, 19:45

На Полтавщині в ставку знайшли тіло людини

30 травня 2025, 19:45
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Фото: Нацполіція
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На Полтавщині з'ясовують обставини смерті чоловіка. Його тіло знайшли місцеві жителі у ставку

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Інцидент стався 30 травня. Поліцейським повідомили, що в ставку Сухий Кагамлик у мікрорайоні Молодіжний виявлено тіло людини. Уже на місці поліція знайшла тіло чоловіка. Для визначення причини смерті тіло направили на судово-медичну експертизу.

"За даним фактом слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України", - повідомили правоохоронці

Нагадаємо, раніше на Кіровоградщині сталась трагедія. Перебуваючи на кладці рибалка втратив рівновагу та впав у воду. Його товариш намагався його врятувати. Проте, на жаль, 72-річний чоловік помер. Його друга госпіталізували медики.

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