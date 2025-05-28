На Буковині у колодязі виявили тіло чоловіка
Трагедія сталася 25 травня в селі Ломачинці Дністровського району. Надзвичайники дістали тіло місцевого жителя з криниці
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Чернівецькій області, передає RegioNews.
Надзвичайники отримали інформацію від правоохоронців, що в колодязі перебуває людина. Рятувальники спустилися в колодязь та дістали тіло чоловіка 1953 року народження без ознак життя.
"Загиблого передали правоохоронцям для подальшого встановлення обстав смерті", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше в каналізаційному колодязі у Чернівцях знайшли тіло чоловіка.
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