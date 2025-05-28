На Буковині у колодязі виявили тіло чоловіка

фото: ДСНС України у Чернівецькій області

Трагедія сталася 25 травня в селі Ломачинці Дністровського району. Надзвичайники дістали тіло місцевого жителя з криниці

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Чернівецькій області, передає RegioNews.

Надзвичайники отримали інформацію від правоохоронців, що в колодязі перебуває людина. Рятувальники спустилися в колодязь та дістали тіло чоловіка 1953 року народження без ознак життя.

"Загиблого передали правоохоронцям для подальшого встановлення обстав смерті", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше в каналізаційному колодязі у Чернівцях знайшли тіло чоловіка.