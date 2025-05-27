На Тернопільщині в пожежі загинула жінка
Трагічна подія трапилася 27 травня у селі Великі Дедеркали Кременецького району. Пенсіонерка загинула у власному будинку
Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України у Тернопільській області.
За наявними даними, займання сталося близько 13:15 у приватному житловому будинку.
"На жаль, внаслідок пожежі загинула 83-річна жінка", — йдеться в повідомленні.
Обставини трагедії встановлюють фахівці.
Нагадаємо, 27 травня у селі Лугове згорів житловий будинок. Внаслідок пожежі загинула жінка.
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