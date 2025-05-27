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27 травня 2025, 22:22

На Тернопільщині в пожежі загинула жінка

27 травня 2025, 22:22
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ілюстративне фото: ДСНС України
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Трагічна подія трапилася 27 травня у селі Великі Дедеркали Кременецького району. Пенсіонерка загинула у власному будинку

Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України у Тернопільській області.

За наявними даними, займання сталося близько 13:15 у приватному житловому будинку.

"На жаль, внаслідок пожежі загинула 83-річна жінка", — йдеться в повідомленні.

Обставини трагедії встановлюють фахівці.

Нагадаємо, 27 травня у селі Лугове згорів житловий будинок. Внаслідок пожежі загинула жінка.

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