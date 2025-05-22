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22 травня 2025, 15:46

На Кіровоградщині потонув рибалка: його намагався врятувати товариш

22 травня 2025, 15:46
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фото: ДСНС
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Подія сталася вдень 21 травня на річці Мала Вись у місті Мала Виска Новоукраїнського району

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

Один з рибалок, перебуваючи на кладці втратив рівновагу та впав у воду. Інший, спостерігаючи за цим з човна, кинувся у воду, аби врятувати потопаючого. Свідки викликали рятувальників.

"Відважний рибалка намагався допомогти безпорадному чоловікові, втім, його зусиль виявилося замало. Він перебував у водоймі до прибуття рятувальників, намагаючись з останніх сил тримати над водою тіло чоловіка", – розповіли у ДСНС.

Бійці ДСНС врятували 70-річного чоловіка та дістали з води тіло 72-річого потопельника. Врятованого передали працівникам "швидкої".

Нагадаємо, ввечері 20 травня під Вінницею у водоймі виявили тіло 36-річої жінки.

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