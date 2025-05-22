На Кіровоградщині потонув рибалка: його намагався врятувати товариш
Подія сталася вдень 21 травня на річці Мала Вись у місті Мала Виска Новоукраїнського району
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
Один з рибалок, перебуваючи на кладці втратив рівновагу та впав у воду. Інший, спостерігаючи за цим з човна, кинувся у воду, аби врятувати потопаючого. Свідки викликали рятувальників.
"Відважний рибалка намагався допомогти безпорадному чоловікові, втім, його зусиль виявилося замало. Він перебував у водоймі до прибуття рятувальників, намагаючись з останніх сил тримати над водою тіло чоловіка", – розповіли у ДСНС.
Бійці ДСНС врятували 70-річного чоловіка та дістали з води тіло 72-річого потопельника. Врятованого передали працівникам "швидкої".
Нагадаємо, ввечері 20 травня під Вінницею у водоймі виявили тіло 36-річої жінки.