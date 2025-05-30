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30 мая 2025, 19:45

На Полтавщине в пруду нашли тело человека

30 мая 2025, 19:45
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Фото: Нацполиция
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В Полтавской области выясняют обстоятельства смерти мужчины. Его тело нашли местные жители в пруду

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 30 мая. Полицейским сообщили, что в пруду Сухой Кагамлык в микрорайоне Молодежный обнаружено тело человека. Уже на месте полиция обнаружила тело мужчины. Для определения причины смерти тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

"По данному факту следственным подразделением полиции под процессуальным руководством Кременчугской окружной прокуратуры решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 Уголовного кодекса Украины", - сообщили правоохранители

Напомним, ранее в Кировоградской области произошла трагедия. Находясь на кладке, рыбак потерял равновесие и упал в воду. Его товарищ пытался спасти его. Однако, к сожалению, 72-летний мужчина скончался. Его друга госпитализировали медики.

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