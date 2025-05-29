Смертельна ДТП на Київщині: водій помер дорогою до лікарні
ДТП сталася днями у селі Пилипча, що на Білоцерківщині
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Чоловік, керуючи мопедом Honda Dio, не врахував дорожньої обстановки, виїхав на зелену зону та впав з мопеда.
На жаль, 69-річний водій помер дорогою до лікарні у "швидкій".
За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.
Нагадаємо, раніше на Київщині під варту відправили водія, який на смерть збив 10-річну дитину. За даними правоохоронців, 60-річний водій Kia виїхав на узбіччя та наїхав на дівчинку. Дитина померла на місці.
27 травня 2025
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Володимир Путін більш ніж показово продемонстрував, чи хоче він перемир’я. Слово за Трампом. Чи Конгресом
23 травня 2025
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Історія одного із найодіозніших українських персонажів закінчилася несподівано, але водночас і очікувано
22 травня 2025
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
На війні, на жаль, не обійтись без втрат, але чи усі вони є необхідними?
19 травня 2025
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
У Стамбулі російська сторона так само імітувала перемовини, як російська армія імітує перемир'я
ДБР завершило розслідування щодо командира 211 бригади, в якій катували військовослужбовців
29 травня 2025, 14:35"Практично всі обмежено придатні стали придатними": Веніславський про повторні ВЛК
29 травня 2025, 14:32На Полтавщині Jeep наїхав на пішохода
29 травня 2025, 14:30На Закарпатті прикордонники затримали зловмисника, який за 9000 доларів мав переправити до Румунії військовозобов’язаного чоловіка
29 травня 2025, 14:29У Львові викрили аферу: шахраї продавали фейкові електросамокати
29 травня 2025, 14:22На Сумщині прикордонника затримали на хабарі в $4000
29 травня 2025, 14:07У Києві судитимуть виховательку дитячого садка, через яку 2-річна дитина впала зі сходів
29 травня 2025, 13:47Побив до смерті та пограбував: на Волині чоловіка засудили до 9 років тюрми
29 травня 2025, 13:46Колишню голову райсуду на Харківщині засудили до 15 років за державну зраду
29 травня 2025, 13:42Кличко заявив про політичний тиск на Київраду та зрив її роботи
29 травня 2025, 13:39
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Всі блоги »