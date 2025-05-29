Смертельна ДТП на Київщині: водій помер дорогою до лікарні

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ДТП сталася днями у селі Пилипча, що на Білоцерківщині

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Чоловік, керуючи мопедом Honda Dio, не врахував дорожньої обстановки, виїхав на зелену зону та впав з мопеда.

На жаль, 69-річний водій помер дорогою до лікарні у "швидкій".

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, раніше на Київщині під варту відправили водія, який на смерть збив 10-річну дитину. За даними правоохоронців, 60-річний водій Kia виїхав на узбіччя та наїхав на дівчинку. Дитина померла на місці.