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30 мая 2025, 03:10

В Полтавской области мотоцикл сбил на переходе девушку и 3-летнего ребенка

30 мая 2025, 03:10
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фото: Нацполиция
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ДТП с пострадавшими пешеходами произошло 28 мая на проспекте Владимирском в городе Лубны. Пострадавших пешеходов доставили в больницу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Полтавской области.

По данным следствия, около 17:00 мотоцикл наехал на пешеходов. Известно, что 22-летняя и 3-летняя девочка в этот момент двигались по "зебре".

"В результате ДТП пешеходы получили телесные повреждения и доставлены в Лубенскую больницу. Степень тяжести полученных телесных повреждений устанавливается", — говорится в сообщении.

Мотоциклом управлял водитель 1994 года рождения. Правоохранители открыли уголовное производство. В настоящее время продолжается следствие.

Напомним, на днях в Киевской области 18-летний мотоциклист столкнулся с иномаркой. В результате ДТП парня госпитализировали.

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госпитализация ДТП авто Полтавская область наезд авария ребенок травмы
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