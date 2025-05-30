В Полтавской области мотоцикл сбил на переходе девушку и 3-летнего ребенка
ДТП с пострадавшими пешеходами произошло 28 мая на проспекте Владимирском в городе Лубны. Пострадавших пешеходов доставили в больницу
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Полтавской области.
По данным следствия, около 17:00 мотоцикл наехал на пешеходов. Известно, что 22-летняя и 3-летняя девочка в этот момент двигались по "зебре".
"В результате ДТП пешеходы получили телесные повреждения и доставлены в Лубенскую больницу. Степень тяжести полученных телесных повреждений устанавливается", — говорится в сообщении.
Мотоциклом управлял водитель 1994 года рождения. Правоохранители открыли уголовное производство. В настоящее время продолжается следствие.
Напомним, на днях в Киевской области 18-летний мотоциклист столкнулся с иномаркой. В результате ДТП парня госпитализировали.