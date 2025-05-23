У Івано-Франківську знайшли мертвим 18-річного хлопця
Правоохоронці виявили тіло молодого хлопця біля одного зі стадіонів у Франківську. Поліція зареєструвала кримінальне провадження
Про це повідомляє місцеве видання "Курс", передає RegioNews.
23 травня в Івано-франківську знайшли мертвим 18-річного хлопця з Калуського району. Його тіло виявили біля стадіону "Рух", як повідомили журналістам правоохоронці.
Поліція зареєструвала кримінальне провадження за статею 115 Кримінального Кодексу України (самогубство). Тіло направили в морг для проведення експертизи та встановлення причини смерті.
Нагадаємо, раніше в центрі Вінниці знайшли мертвим 17-річного хлопця. Наразі правоохоронці зʼясовують причини смерті.
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