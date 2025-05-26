Фото: Нацполиция

В Полтавской области женщина умерла после падения из окна. Правоохранители устанавливают детали

Об этом сообщает полиция Полтавщины, передает RegioNews.

24 мая около 18:40 правоохранителям сообщили о госпитализации женщины. Она выпала из окна третьего этажа многоэтажки. Инцидент произошел в Киевском районе.

73-летняя женщина, к сожалению, скончалась. Полиция открыла уголовное производство. Устанавливаются все происшествия.

Напомним, ранее во Львовской области 3-летний мальчик выпал из окна пятого этажа. Ребенок получил серьезные повреждения. Мальчик был госпитализирован, а его мать будут судить. Известно, что когда произошел инцидент, она была пьяна.