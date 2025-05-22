Під Вінницею у водоймі виявили тіло жінки
Трагічна подія трапилася ввечері 20 травня в селі Петрик Вінницького району. У місцевій водоймі загинула мешканка Вінниці
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Вінницькій області, передає RegioNews.
Рятувальники вилучили з водойми тіло потопельниці.
"Загиблою виявилася 36-річна жителька Вінниці", — йдеться в повідомленні.
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.
Нагадаємо, 16 травня поблизу села Писарівщина Полтавського району під час купання в річці Ворскла втопився чоловік.
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