На Полтавщині автівка з'їхала в кювет і перекинулася: загинула людина

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Смертельна аварія трапилася ввечері 18 травня поблизу села Велика Павлівка Полтавського району. Одна людина загинула та ще одна травмувалася

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Полтавській області, передає RegioNews.

За даними слідства, близько 18:50 Hyundai з'їхав у кювет і перекинувся.

"Внаслідок ДТП постраждали двоє чоловіків. За попередніми даними, один із них (1985 року народження) загинув на місці. Іншого, 1994 року народження, з тілесними ушкодженнями госпіталізовано до лікарні", — йдеться в повідомленні.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини ДТП.

Нагадаємо, 17 травня в селі Дибинці, що на Київщині, легковик врізався в електроопору та перекинувся. Загинув водій авто.