На Полтавщині автівка з'їхала в кювет і перекинулася: загинула людина
Смертельна аварія трапилася ввечері 18 травня поблизу села Велика Павлівка Полтавського району. Одна людина загинула та ще одна травмувалася
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Полтавській області, передає RegioNews.
За даними слідства, близько 18:50 Hyundai з'їхав у кювет і перекинувся.
"Внаслідок ДТП постраждали двоє чоловіків. За попередніми даними, один із них (1985 року народження) загинув на місці. Іншого, 1994 року народження, з тілесними ушкодженнями госпіталізовано до лікарні", — йдеться в повідомленні.
Наразі поліцейські встановлюють усі обставини ДТП.
Нагадаємо, 17 травня в селі Дибинці, що на Київщині, легковик врізався в електроопору та перекинувся. Загинув водій авто.
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