Масштабна аварія у Полтаві: серед постраждалих – двоє дітей

фото: Національна поліція

Про це повіломила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що ДТП сталася 25 травня на вулиці Решетилівській.

За попередніми даними, у зіткненні брали участь одразу чотири транспортні засоби: тролейбус, маршрутний автобус РУТА, позашляховик AUDI та легковик DAEWOO.

Внаслідок аварії травмувалися три пасажирки.

Зокрема, жінка 1949 року народження — пасажирка легковика, якій надали медичну допомогу на місці, а також двоє неповнолітніх дівчаток 2012 та 2015 років народження, які їхали в позашляховику. Обох дітей госпіталізували до дитячої лікарні Полтави.

Поліція з'ясовує усі деталі ДТП.

Нагадаємо, на Харківщині чоловік наклав на себе руки після жахливої ДТП. В аварії загинули 45-річна жінка та трирічна дівчинка.