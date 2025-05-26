Смертельна аварія на Черкащині: водій в'їхав у дерево і загинув

фото: Національна поліція

На Уманщині в ДТП загинув чоловік, правоохоронці розпочали кримінальне провадження

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що аварія сталася 24 травня неподалік села Тарнава Уманського району.

За попередніми даними, водій автомобіля "ВАЗ-21114" не дотримався безпечної швидкості, з'їхав з проїжджої частини і в'їхав у дерево. Внаслідок сильного удару авто було викинуто на дорогу.

39-річний чоловік, який керував автомобілем, отримав тяжкі тілесні ушкодження і помер у лікарні.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, на Черкащині автівка врізалась в дерево. 16-річна пасажирка від отриманих травм загинула на місці.

Раніше на Кіровоградщині сталася ДТП з вантажівкою, легковиком та двома мікроавтобусами. Загинули три людини, ще двоє травмованих.