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26 мая 2025, 19:20

В Полтавской области в ДТП погиб бывший глава ТЦК

26 мая 2025, 19:20
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Фото: Кременчугская газета
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Бывший глава Полтавского ТЦК погиб в аварии. Его автомобиль съехал в кювет и перекинулся

Об этом сообщает "Кременчугская газета", передает RegioNews.

Журналисты сообщили, что 18 мая в ДТП в Полтавской области погиб бывший глава Полтавского областного ТЦК и СП Михаил Холодов.

Он был назначен на должность председателя ТЦК в областные весной 2023 года. Ранее он проходил службу под руководством Валерия Залужного в оперативном командовании "Північ". Уволен с должности Холодов был летом 2023 года, когда президент Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов.

Напомним, в полиции сообщали об аварии вблизи села Большая Павловка Полтавского района, произошедшей 18 мая. Тогда сообщалось, что Hyundai съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП пострадали двое мужчин. Один из них погиб, другой госпитализировали медики.

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