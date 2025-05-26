Скандал у Кременчуці: з'явилося нове відео сутички з ТЦК

фото: скриншот із відео

У мережі з'явилося нове відео інциденту, що стався 25 травня у Кременчуці під час заходів оповіщення військовослужбовців ТЦК

Відео бійки надане очевидцем подій, передає RegioNews.

За словами свідка, "машина ТЦК їхала за хлопцем на велосипеді, його збили і тримали колінами на землі. Двоє перехожих втрутилися, почалася сутичка. Велосипедист дістав телескопічну дубинку та перцевий балончик".

При цьому в кадрі не видно ні травматичного пістолета, ні ще семи учасників інциденту, про яких раніше повідомляли в обласному ТЦК.

Нагадаємо, за офіційною інформацією, під час інциденту група з семи осіб напала на військових ТЦК, використовуючи травматичну зброю, газовий балончик та пошкодивши автомобіль групи оповіщення.

Двох нападників уже затримали та взяли під варту. Триває розшук інших учасників.