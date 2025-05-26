Конфлікт у Кременчуці: працівники ТЦК побилися з цивільними через велосипедиста

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У Кременчуці стався конфлікт між цивільним громадянином та працівниками Територіального центру комплектування (ТЦК)

Про це повідомляє місцевий канал "Х Кременчук", передає RegioNews.

За словами очевидців, інцидент почався з того, що працівники ТЦК переслідували хлопця, який їхав на велосипеді. Вони зупинили його силою, після чого на допомогу підбігли його друзі.

"ТЦК гналися за хлопцем — він був сам на велосипеді, звалили хлопця. Потім підійшли хлопці, а ТЦК на них почали руки розпускати. І потім хлопці дали їм здачі", — зазначають свідки події.

На кадрах помітно, як чоловік у військовій формі відходить від людей та сідає в автівку. Після цього група чоловіків почала бити ногами по авто — і навіть розбили лобове скло, також пошкоджено дзеркало.

Офіційної реакції від РТЦК чи поліції на даний момент немає. Подробиці інциденту з'ясовуються.

Нагадаємо, на Волині затримали чоловіка, який погрожував представникам ТЦК зі зброєю. Тепер його будуть судити.

Раніше на Дніпропетровщині затримали чоловіка, в якого стався конфлікт із ТЦК. Він здійснив один постріл в бік військовослужбовця та втік.