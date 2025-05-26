Напад на працівників ТЦК у Кременчуці: двох підозрюваних затримано

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У неділю, 25 травня, у Кременчуці під час заходів оповіщення на двох військовослужбовців районного ТЦК група з семи осіб скоїла зухвалий напад. Нападники використали перцевий балончик, травматичний пістолет та пошкодили автомобіль

Про це повідомив Полтавський обласний ТЦК та СП, передає RegioNews.

Зазначається, що протягом доби правоохоронці ідентифікували та затримали двох нападників, яких було взято під варту. Наразі тривають оперативно-розшукові заходи для встановлення місцеперебування інших учасників нападу.

До правоохоронних органів вже направлено відповідні звернення щодо порушення кримінальних проваджень за статтями 114-1 (диверсія) та 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Слідство перевіряє, чи діяли нападники за вказівкою російських спецслужб.

Поліція закликає громадян надавати будь-яку інформацію про причетних до злочину, звертаючись за телефоном "102".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Кременчуці стався конфлікт між цивільним громадянином та працівниками ТЦК.

Раніше у Луцьку в приміщенні Волинського обласного ТЦК та СП військовозобов'язаний напав на бійця роти охорони